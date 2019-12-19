شرطة تعز: لم يحدث أي اعتداء على أفراد حماية منظمة غوث للاجئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

عبر مركز الإعلام الأمني بشرطة محافظة تعز عن أسفه لما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من روايات تتعلق بزيارة مدير عام شرطة المحافظة لمنطقة ذبحان وما رافق ذلك من فبركات وقصص مختلقه و تشويه معتمد.



وأكد المركز الإعلامي، أن ما حدث في الحقيقة لا يعدو كونه مجرد حادث عرضي بسيط و التباس عولج في حينه , فبعد اعتراض مجموعة من الأفراد بلباس مدني لموكب مدير شرطة تعز وهو في طريقه لزيارة منظمة غوث اللاجئين ، كان احد اطقم الشرطة قد تجاوز النقطة ومكان تواجد الأفراد، وبعد معرفة مدير عام شرطة تعز، ان هؤلاء الافراد يتبعون حماية منظمة غوث اللاجئين ، أمر مدير الشرطة على الفور الطقم الذي كان قد تجاوز المكان بالعودة، وتم الإعتذار لافراد النقطة وحل الإشكال و اللبس اللي حصل.

وبحسب المركز، ولم يتوقف الأمر عند ذلك ، بل قام مدير شرطة تعز للمرة الثانية في طريق عودته ، بالإعتذار مرة اخرى للأفراد على ما حدث ، في تصرف يعكس مبادئ و اخلاق المؤسسة الشرطية ومنهحيتها في التعامل مع عموم المواطنين ، بالإضافة إلى اعتذار الشرطة قام العقيد امين الأكحلي،قائد قطاع الحجرية باللولء 35 بتقديم الإعتذار للأفراد ذاتهم عن سوء الفهم الذي حدث، حيث كان العقيد رفقة مدير الشرطة في زيارته ومتواجد اثناء الالتباس الذي حصل.

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وأكد مركز الإعلام الأمني، انه لم يحدث اي اعتداء او تعدي كما نشر البعض في مواقع التواصل.

وبين ان العميد منصور الأكحلي مدير عام شرطة المحافظة توجه الى منطقة ذبحان بعد تلقيه دعوه رسمية لزيارة مقر منظمة غوث اللاجئين للإجتماع بوفد تابع للأمم المتحدة هناك.

واستغرب المركز الاعلامي من لجوء البعض لكيل التهم واختلاق القصص الوهمية، مع كل حادثه، وحرف مسار الحقيقة لأغراض مشبوهه لا تخدم تعز ومصلحتها.

وأهاب في هذا السياق بكافة وسائل الإعلام والمواقع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، التأكد من مصداقية اي معلومة قبل نشرها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.