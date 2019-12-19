مدير شرطة تعز يزور مكتب منظمة الأمم المتحدة ويعقد لقاء مع مسؤولي المنظمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

قام مدير عام شرطة محافظة تعزالعميد منصور عبدالرب الأكحلي بزيارة إلى مكتب منظمة الأمم المتحدة في مدينة التربة.



وخلال الزيارة إلتقى العميد الأكحلي بالمسؤول الإداري للمكتب رائد نعمان الزريقي والمسؤول الأمني للمنظمة عارف المقطري وإيهاب المذحجي حيث جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا والأمور المتعلقة بسير عمل منظمة الأمم المتحدة والخدمات والأنشطة التي تقوم بها المنظمة في محافظة تعز.

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وفي اللقاء أكد العميد منصور الأكحلي، بأن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة والتي تسهم في حماية عمل المنظمات الدولية وتساعدها على القيام بأنشطتها الخدمية والإنسانية في المحافظة.

من جانبهم ثمن مسؤولي منظمة الأمم المتحدة الجهود التي تبذلها إدارة عام شرطة محافظة تعز في والمتمثلة في حفظ الأمن والسكينة العامة والجهود المبذولة في تأمين عمل المنظمات الدولية بما يضمن قيامنا بكافة الأنشطة وتقديم كامل الخدمات لأبناء المحافظة.

رافقه خلال الزيارة العقيد أمين الأكحلي قائد قطاع الحجرية.