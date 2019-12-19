لبنان.. استشارات نيابية وحديث عن ترشيح حسان دياب بعد اعتذار الحريري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

تجري الكتل السياسية في لبنان اليوم الخميس مشاورات نيابية ملزمة لتحديد موقفها بشأن تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وذلك عقب إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أنه لن يكون مرشحا لرئاسة الحكومة.



وفي هذا السياق قالت وسائل إعلام محلية إن هناك توجها نحو تسمية وزير التعليم السابق حسان دياب لتولي المنصب.

ومن المقرر أن تجري اليوم استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس للوزراء خلفا للحريري الذي استقال قبل أكثر من شهر ونصف تحت ضغط الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أجل عقد الاستشارات النيابية من الاثنين الماضي إلى اليوم بناء على طلب من الحريري، وذلك من أجل منح المزيد من الوقت لكي تتوافق القوى السياسية الرئيسية على شخصية رئيس الحكومة.

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وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن كتلا نيابية عديدة تتجه إلى تسمية وزير التعليم السابق حسان دياب في استشارات اليوم، ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أنه يُتوقع أن يرشح حزب الله وحركة أمل الوزير السابق دياب الذي بمقدوره أن يصبح رئيسا للحكومة إذا حظي بدعم حلفاء الحزب وعلى رأسهم التيار الوطني الحر.

ودياب أستاذ جامعي سبق أن شغل حقيبة وزارة التعليم بين عامي 2011 و2014.

وتسببت الخلافات السياسية في إرجاء المشاورات التي تلزم الرئيس عون بأن يختار المرشح الذي ينال أكبر قدر من التأييد من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 عضوا.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الحريري قال في بيان له إنه سيشارك في الاستشارات النيابية اليوم على أساس انسحابه من الترشح لمنصب رئاسة الحكومة، معلنا رفضه تأجيل هذه الاستشارات.