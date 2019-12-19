تدمير آليتين عسكريتين حوثيتين بقصف مدفعي للمقاومة في الفاخر بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ الضالع

قالت مصادر عسكرية، إن مدفعية المقاومة، قصفت تحركات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعوم من إيران، غربي مدينة الفاخر، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.



Advertisements

وبحسب المصادر، استهدف القصف المدفعي تعزيزات الميليشيا المتمردة، في منطقة "النبيجة"، مما أدى إلى تدمير عربتين تابعتين للميليشيا الحوثية، ومصرع كل من كان على متنهما.

وأكدت المصادر، أن عددا من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، أمس، بنيران المقاومة، أثناء محاولتهم التسلل في جبهتي الفاخر، وحجر، بالحافظة ذاتها.

وأحبطت قوات المقاومة محاولتي الميليشيا الحوثية، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها