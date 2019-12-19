شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. السنيني يدشن مشروع توزيع المواد الايوائية للأسر النازحة بالمديريات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 دشن محافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني ، اليوم، مشروع توزيع المواد الإيوائية غير الغذائية في حالات الطوارئ للأسر النازحة والمتضررين من الحرب، في المديريات المحررة، والمقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.

Advertisements ونقلت وكالة "سبأ" عن السنيني قوله إن المشروع يحتوي على ٤٠٠ خيمة و ١٤٠٠ بطانية بالإضافة إلى ٤٠٠ بساط أرضى ويستهدف أكثر من ٣٠٠ أسرة محتاجة..مثمناً جهود ومواقف المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانية والقائمين عليه لما يقدمونه من أعمال انسانية في المديريات المحررة بالمحافظة في كافة المجالات. حضر التدشين وكيل أول المحافظة ناصر ناصر دعقين.

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