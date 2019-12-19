القبض على متهمين بقتل إمام مسجد في مديرية القطن بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ألقت نقطة عسكرية القبض على متهمين اثنين بقتل إمام مسجد بمديرية القطن في وادي حضرموت بعد ساعات من الجريمة.



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وأكد مصدر أن نقطة تابعة للواء 37 مدرع أحد ألوية المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت قبضت في مديرية الخشعة على المتهمين بعد بلاغ من البحث الجنائي بمديرية القطن بوادي حضرموت.

وأوضح المصدر أن الجناة (م. ن. ع. ي) و ( م. أ. ع. م) قاموا بقتل المجني عليه "علي سالم حسين يحيى" إمام أحد المساجد بمنطقة "سفولة آل حويل"، بعد استدراجه إلى سيارتهم بمنطقة المدهر بالمديرية دون ذكر مزيد من التفاصيل حول أسباب القتل.

ولفت المصدر إلى أن الجناة والضحية ينتميان لمحافظة لحج جنوبي اليمن