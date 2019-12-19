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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق حوثي على انتشار وباء أنفلونزا الخنازير في مناطق سيطرة المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت سلطات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء أمس الأربعاء، إن ما ينشر في وسائل الإعلام حول انتشار وباء انفلونزا الخنازير "مبالغ فيه وتهويل أكثر من الواقع".
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً "يوسف الحاضري"، أن "أن ما يٌنشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن أنفلونزا h1n1،" الإنفلونزا الموسمية"، مبالغ فيه وتهويل أكثر من الواقع".
وتابع "الحاضري" "أن عدد المصابين بأنفلونزا h1n1،" لا يتجاوز الـ5 بالمائة مما يٌشاع عنه".
ولفت إلى وجود حالات قليلة مصابة بهذا المرض، لكن لا ترتقي لجائحة كما يروج له البعض، داعياً "إلى عدم التخوف من الأمراض الشتوية، وخاصة انفلونزا h1n1".
وقال "الحاضري" إنه تم توفير الأدوية الخاصة بالمرض "Tamiflu"، وأن التشافي منه سهل وسريع
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