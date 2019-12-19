مقتل العشرات من مسلحي المليشيا الحوثية في 3 جبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

سقط عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية أمس الأربعاء، في جبهات القتال بمأرب (شرق) والجوف (شمال) والحديدة (غرب).



ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عسكرية قولها، إن عددا من الميليشيات الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح في صرواح، غرب مأرب، جراء قصف مدفعية الجيش الوطني مواقع شمال المديرية تتمركز فيها الميليشيات، موضحة أن الجبهة تشهد مواجهات متقطعة وسط استماتة الميليشيات في التقدم إلى مواقع الجيش الوطني.

وفي الجوف، أكد مصدر عسكري سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات أمس بمدفعية الجيش الوطني شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وقال الجيش الوطني عبر موقعه الإلكتروني «سبتمبر نت» إن مدفعية الجيش «استهدفت مواقع استحدثتها الميليشيات المتمردة، في جبال الربطة وعمبرة، في سلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون»، وإن «القصف أسفر عن تكبيد ميليشيات الحوثي المتمردة خسائر في العدد والعدة».

كما أكد مصدر عسكري رسمي سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات عقب تصدي الجيش الوطني، أول من أمس، لمحاولة تسلل مجاميع حوثية إلى مواقعه في وادي سلبة وجبال قشعان، في مديرية خب والشعف، شمال محافظة الجوف، شمالا.

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ونقل موقع الجيش عن رئيس عمليات حرس الحدود العميد هادي حمران الجعيدي، قوله إن «عناصر من الميليشيات حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبل قشعان، وإن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيات المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها خسائر في صفوفها»، مؤكداً أن «الميليشيات تعيش في حالة تقهقر مستمر في مختلف جبهات المحافظ».

كما سقط 16 من المتمردين بين قتيل وجريح في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة أول من أمس، وفقا لما ذكرته مصادر عسكرية نقل عنه المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية.

وتحدثت المصادر عن «مقتل 6 من مسلحي ميليشيات الحوثي وإصابة 10 آخرين خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي على مناطق متفرقة جنوب المحافظة».

وقالت إن «جثث ستة قتلى من عناصر الحوثي وخمسة جرحى وصلت إلى مشافي في صنعاء، فيما وصل خمسة جرحى من عناصر ميليشيات الحوثي إلى أحد مستشفيات الحديدة، ووصفت إصابتهم بالخطيرة».

واستهدفت ميليشيات الحوثي، صباح أمس، مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني في الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية، حيث تركز القصف العنيف على منطقة الفازة الساحلية بالأسلحة القناصة والأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة.

يأتي ذلك وسط تكبيد الميليشيات الانقلابية، منذ الأسبوع المنصرم، الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى من صفوف الانقلابيين جراء تصدي القوات المشتركة لهجمات الميليشيات الحوثية التي تواصل تصعيدها العسكري في مختلف مناطق ومديريات المحافظة الساحلية، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.