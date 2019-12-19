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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. إدارة شرطة السير تنفذ حملة لضبط السيارات المخالفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
نفذت، ادارة شرطة السير بالمحافظة امام جامعة تعز بقيادة مدير ادارة شرطة السير العقيدالركن عبدالله راجح حملة ضبط السيارات المخالفة و شملت السيارات الغير مرقمة والسيارات التي بدون وثائق.
وبحسب متابعة "الخليج 365"، أدت الحملة الى ضبط (٣٦) مركبة مخالفه تم إيصالهن إلى جحز إدارة شرطة السير.
وعليه تم الافراج عن كل من استكمال إجراءات الترقيم ودفع الغرامة المترتبة عن المخالفة التي حجز بسببها.
وأهابت إدارة شرطة السير بان على الأخوة مالكي المركبات التقيد بالنظام والقانون وذلك بترقيم مركباتهم وتجديد وثائق السيارات التابعه لهم مع الاخذ بعين الاعتبار التقدم الى ادارة شرطة السير لطلب الحصول على رخصة قيادة تسمح لهم بقياده سيارتهم.
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