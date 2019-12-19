شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : السفارة اليمنية تحذر كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها وتصدر بيان رسمي عاجل وفي غاية الاهمية بشأن الاقامة او الزيارة او الرسوم والغرامات ( نص البيان ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بجمهورية مصر، المستشار ابراهيم الجهمي معلومات هامة للمواطنين اليمنيين بشأن نظام الإقامة في القاهرة.

وسرد المستشار ابراهيم الجهمي معلومات عن الغرامات ورسوم الاقامة وأماكن مكاتب الجوازات وكيفية تقديم للاقامة الدراسية.وفيما يلي نص المنشور:

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– يمنح كل مواطن مقيم في مصر قبل تاريخ25مارس2015م إقامة غير محددة، ومن الضرورة للحفاظ على تلك الميزة أن يستخرج تأشيرة خروج وعودة من مصلحة الهجرة والجوازات في العباسية وتمنح لمدة عام خروج متعدد السفريات خلال فترة السنة .

-القادم الى مصر بعد تاريخ 25مارس يمنح اقامة محددة .

– خلال اسبوع من تاريخ الدخول الى مصر يتوجب التوجه لمصلحة الهجرة والجوازات بالعباسية لاستخراج إقامة وتمنح مجانا لمدة 6 اشهر فورا بنفس اليوم، وفي حالة التاخر عن الاسبوع تفرض غرامة 885 جنيه، ويمكن استخراج خطاب اعتذار من السفارة خلال شهرين من تاريخ الوصول فيعفى من الغرامة ، وخطاب السفارة يمنح مجانا .

– يشترط حضور شخصي لمن يرغب الإقامة ويمكن ان يكون قريبه من الدرجة الأولى ( اب اخ ابن زوج شرط مايثبت علاقة القرابة المباشرة كالبطاقة العائلية او شهادة الميلاد او جواز السفر ).

– اي مواطن يحمل جواز أجنبي غير يمني وهو من اصل يمني يمتع بالمزايا التي تمنح للمواطنين اليمنيين في الإقامة .

– بعد انتهاء مدة ال6 أشهر يمكن الحصول على إقامة تحسب مدتها حسب التفاصيل التي سيتم ذكرها في الأسطر القادمة .

– تمنح أقامة اخرى لمدة 6 اشهر للراغبين العلاج او الإقامة للسياحة ولكل من يمتلك شقة تمليك غير مسجلة بالشهر العقاري شريطة ان يكون عقد التمليك عليه صحة توقيع من المحكمة اوحكم صحة ونفاذ .

– تمنح اقامة لمدة سنة للطلاب الدارسين في المدارس والجامعات المصرية واقاربهم( الاباء او الابناء ) شريطة تقديم افادة القيد بالمدرسة او الجامعة .

– تمنح إقامة ايضا الإقامة السنوية لمن يمتلك شقة وبشرط ان تكون مسجلة بالشهر العقاري وان لا يقل سعرها عن مائة الف دولار وايضا تقديم مايفيد تحويل مبلغ الشراء عبر البنك.

– تمنح اقامة لمدة 3 سنوات للمتزوج من مواطنة مصرية .

– تمنح اقامة لمدة5 سنوات للمتزوجة من مواطن مصري وايضا للمستثمر.. حيث والمستثمر يستخرجها من الهيئة العامة للإستثمار .

– تجديد الإقامة بعد انتهاء مدة ال6 الاشهر الأولى من تاريخ الدخول تتم في قسم الجوازات حسب النطاق الجغرافي للسكن .

– النطاق الجغرافي للجوازات كالتالي /

*الساكن في مدينة نصر يتوجه لقسم اول مدينة نصر .

*الساكن في اي منطقة بمحافظة القاهرة غير مدينة نصر يتوجه لمصلحة الجوازات في العباسية .

* الساكنين في مناطق (هضبة الهرم- فيصل -الهرم- العمرانية-كرداسة-بولاق الدكرور) يتوجه لقسم الجيزة بشارع البحر الاعظم .

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* الساكن في المهندسين والعجوزة والدقي وارض اللواء يتوجه لقسم العجوزة في شارع نوال .

* الساكن في الشيخ زايد ومنطقة6 اكتوبر يتوجه لقسم 6 أكتوبر يتوجه لمكتب الجوازات الكائن في جولة فودافون بحوار ادارة المرور .

* الساكنين في بقية المحافظات المصرية يتوجه الى ادارة الجوازات بكل محافظة .

– اذا انتهت مدة ال6 اشهر يعفى من الغرامة خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء الإقامة وبعد تلك المدة يتعرض المخالف للغرامة ويمكن الإعفاء منها اذا لم تتجاوز المدة الشهربن بموجب خطاب إعتذار من السفارة وكما اسلفت الخطاب يصدر من السفارة مجانا .

– حال تجديد الإقامة بعد ال6 الأشهر من تاريخ الدخول يستوجب تقديم مستندات تشمل الآتي ( اصل جواز السفر صورة صفحة بيانات الجواز صورة صفحة صلاحية الجواز حال تجديده بختم التجديد صورة احدث إقامة صورة احدث ختم وصول صورة ختم تسجيل الوصول ) بالإضافة الى ( صورةمن جواز الاب او الام الذين لهم علاقة بصاحب الطلب – مقدم الطلب) وفي حالة تقديم الطلب عن طريق الأم يتم تقديم صورة من شهادة ميلاد صاحب الطلب او بموجب خطاب من السفترة يفيد صلة القرابة .

– بالإضافة للمستندات السابقة تقدم وثائق إثبات عنوان السكن حسب اذا كانت شقة تمليك يقدم اصل وصورة عقد التمليك وبشرط ان يكون مصدق من المحكمة بصحة توقيع او بحكم صحة ونفاذ او أن يكون العقد مسجل بالشهر العقاري .

واذا كانت الشقة مؤجرة يقدم اصل العقد مصدق عليه من الشهر العقاري بمعرفة صاحب الشقة المؤجر – محضر تصديق توثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري بالإضافة إلى عقود التمليك او التاجير يقدم اصل إيصال حديث لتحصيل فاتورة عداد الكهرباء والتي يطابق بها إسم المالك للشقة .

وفي حالة وجود عدادات الكهرباء التي تعمل بنظام الكرت المسبوق الدفع يقدم خطاب من ادارة الكهرباء التابع للمنطقة او يقدم ايصال الممارسة من ادارة الكهرباء .

– للتقديم للإقامة الدراسية تقدم شهادة القيد الدراسي ويرفق اصل إيصال المصروفات الدراسية ويرفق ايضا صورة منه .

– من المهم جدا ترتيب المستندات السابق الإشارة اليها وعمل نسخة ثانية من نفس الأوراق بنفس الترتيب وتدبيسها وتعبئة الإستمارة الخاصة بطلب الإقامة والموجودة لدى قسم الجوازات.

– ضرورة الذهاب باكرا للجوازات حيث وأن اعداد المتقدمين كثير ومن جنسيات مختلفة والطاقة الإستيعابية لكل قسم جوازات لديها عدد محدد للتنفيذ .

– الكثير يشتكي من الذهاب لتجديد الإقامة ويعطى موعد اخر للحضور للتقديم وارجو ان نتفهم ضغط الأعداد التي تتوجه لأقسام الجوازات ومع ذلك وفقا للتعليمات الجديدة بحل تلك الإشكالية وكي يتجنب المواطن من غرامة التأخير او المسائلة القانونية فقد تم تجهيز ملفات لتسجيل المواعيد القادمة بكل قسم وبذلك لا يتعرض من يتم تسجيله في الكشف لاي مسائلة او غرامة بحجة التاخير عن تنفيذ الإقامة .

– ينصح بالتقدم للإقامة قبل إنتهائها بمدة أسبوعين .

– لمن يتعذر عليه الذهاب بنفسه لتجديد الإقامة يمكن ان يستعين بمحامي يعمل له توكيل بذلك الخصوص في الشهر العقاري والمحامي ينوب عنه في اجراءات استخراج الإقامة .

– للراغبين استخراج تأشيرة خروج وعودة يتم استخراجها فقط من مصلحة الجوازات في العباسية.

– من يمنح اقامة غير سياحية يستطيع الخروج والعودة الى مصر قبل انتهاء مدة الإقامة .

– بالنسبة لرسوم الإقامات /

* اقامة لمدة 6 اشهر 1105جنيه.

* اقامة لمدة سنة 1105جنيه .

* اقامة لمدة 3 سنوات 2205جنيه.

* اقامة لمدة 5 سنوات 3305جنيه .

* تاشيرة خروج وعودة لمرة واحدة 453جنيه .

* تاشيرة خروج وعودة لعدة مرات 565جنيه .

– بالنسبة لرسوم الغرامات كالتالي /

* تخلف عن التسجيل بعد اسبوع من تاريخ الدخول 885 جنيه وسبق الإشارة اعلاه لإمكانية الاعفاء منها بموجب خطاب اعتذار يستخرج مجانا من السفارة .

* غرامة التخلف عن الإقامة اول ثلاثة اشهر 1655 جنيه ويمكن الإعفاء منها اذا لم تتجاوز المدة شهرين بموجب خطاب اعتذار يستخرج مجانا من السفارة كما سبق الإشارة اليه اعلاه . وغرامة التخلف عن الاقامة من 3 اشهر الى 6 اشهر 2205ج ومن 6 اشهر الى 9 اشهر 2755ج ومن 9 اشهر الى 12 شهر 3305 ج.

– يعفى من غرامة التخلف عن الإقامة كل من تجاوز عمره ال60عاما او اقل من 16 عاما او حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة .

– يمكن دفع غرامة التخلف عن الإقامة في المطار اثناء المغادرة لمن لم يرغب تجديد الإقامة .