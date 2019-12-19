شكرا لقرائتكم خبر عنعــــاجل : الكشف عن اسرار مزلزلة تنشر لأول مرة عن قضية الاميرة "هيا بنت الحسين" وتفاصيل مثيرة تفضح ما كان يخشاه حاكم دبي (اسرار صادمة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - القت المعركة القضائية بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين بظلالها على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة الاردنية والامارات، إذ استبقت الاردن المحكمة القضائية بتحصين الاميرة هيا دبلوماسياً من خلال تعيينها في منصب رفيع بسفارة عمّان لدى لندن.

وكشفت صحيفة التايمز البريطانية النقاب عن أن عريضة الدبلوماسيين التي نشرتها الخارجية البريطانية تؤكد تولي الأميرة هيا زوجة الشيخ محمد بن راشد منصب السكرتير الأول في السفارة الأردنية، ما يعني منحها حصانة قد تجنبها الكثير من المشاكل في اطار الحرب القضائية مع زوجها محمد بن راشد.

يشار إلى أنَّ الاميرة هيا رفعت قضية ضد زوجها حاكم دبي أمام القضاء البريطاني لحضانة طفليها جليلة وزايد محمد بن راشد آل مكتوم، بعد رحلة هروب مثيرة من قصور دبي إلى المانيا ثم إلى بريطانيا.

Advertisements

الجدير بالذكر أنَّ شبهات عديدة دارت حول اسباب هروب الاميرة هيا بنت الحسين زوجة محمد بن راشد آل مكتوم، وسط تقارير اجنبية بهروبها بسبب انتهاكات كبيرة تعرضت لها نساء قصور دبي مثل الشيخة لطيفة والشيخة شمسة، ما دفع الاميرة هيا للهرب من قصور دبي خشية من تعرضها وتعرض طفليها لانتهاكات من هذا النوع.

يشار إلى ان جلسات الاستماع في قضية هيا ستستأنف في تاريخ 11 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق جلسات الاستماع اسابيع عديدة.

والأميرة هيا بنت الحسين من زوجته الفلسطينية الملكة الراحلة علياء الملقبة بعلياء الحسين (الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبد الله الثاني)، تلقت تعليمها في جامعة أكسفورد، وهي بطلة فروسية مثلت الأردن في مسابقات دولية عدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : الكشف عن اسرار مزلزلة تنشر لأول مرة عن قضية الاميرة "هيا بنت الحسين" وتفاصيل مثيرة تفضح ما كان يخشاه حاكم دبي (اسرار صادمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.