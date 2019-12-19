شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : إعلان مفاجئ عن سقوط الطائرة الملكية السعودية وعلى متنها الأمير محمد بن سلمان ..ونشر صور صادمة للحطام .. مصير مجهول لولي العهد والعالم يترقب ..شاهد(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تفيد بتحطم طائرة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اثناء توجهه من العاصمة الرياض إلى مدينة جدة .

وزعمت تلك الاخبار ان الطائرة الملكية تعرضت لخلل فني بعد نصف ساعة على اقلاعها من المطار ، وان السلطات السعودية تكتمت على الخبر ولم تكشف عن مصير الامير محمد بن سلمان والطاقم المرافق له .وبعد بحث عن مصدر الخبر ، تبين انها شائعة كاذبة لا اساس لها من الصحة ، تداولتها حسابات وهمية تم انشائها حديثا على منصة تويتر ويرجح انها تتبع المخابرات القطرية .

اما الصورة التي نشرتها تلك الحسابات وزعمت انها لحطام الطائرة الملكية ، فقد تبين انها صورة تم اخذها من بين مجموعة صور قديمة تم نشرها في العام 2007 وقيل انها لطائرة من طراز HZ-A10 تابعة للخطوط الجوية السعودية ، كانت تحلق في الاجواء الالمانية وتعطل احد محركاتها بسبب تعرضه لضربة رياح قوية ، وهو ما دفع بالطيار لمحاولة الهبوط الاضطراري في اقرب مطارب . ولم يصدر من الخطوط الجوية السعودية في حينه اي تعليق على الحادثة .

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يشار إلى ان الامير محمد بن سلمان يتواجد خلال الفترة الحالية في مدينة جدة السعودية ، وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد استقبل ولي العهد امس الاول في مكتبه بقصر السلام بجدة، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية / جويل روزنبرغ والوفد المرافق له.



وعادة ما تقوم مخابرات بعض الدول بنشر شائعات كاذبة عن وفاة زعماء وملوك وامراء ومشاهير بغرض خلط الاوراق في الدولة المستهدفة او اشغال الرأي العام عن حدثا ما .