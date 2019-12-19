- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي بإب تفتعل أزمة خانقة في المشتقات النفطية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
شهدت محافظة إب، وسط اليمن، أزمة خانقة في المشتقات النفطية وسط ازهار كبير للسوق السوداء.
وقالت مصادر محلية إن أزمة خانقة في المشتقات النفطية، تضرب المحافظة الخاضعة لمليشيا الحوثي، حيث انعدمت المشتقات النفطية من معظم محطات التعبئة في المحافظة.
وشوهدت طوابير كبيرة أمام المحطات المتوقفة عن بيع المشتقات النفطية.
وتشير مصادر مطلعة إلى تلاعب سلطات الانقلابيين بالكميات المرصودة للمحافظة، حيث يجري توزيعها لكبار ملاك السوق السوداء وبيعها بأسعار خيالية.
وقالت المصادر إن سعر الجالون الواحد "20لتر"من مادة البنزين وصلت إلى خمسة عشر ألف ريال وسط خشية من تصاعد الأزمة التي تكون تبعاتها كارثية على حياة المواطنين.
وتحاول مليشيا الحوثي الانقلابية استخدام "أزمة المشتقات النفطية" كأداة في مواجهة الحكومة والتحالف العربي من خلال فرض حالة من السخط الشعبي تجاههما، فيما الوقت الذي تقوم فيه قيادات عليا من المليشيا الحوثية ببيع المشتقات النفطية في السوق السوداء بأسعار خيالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي بإب تفتعل أزمة خانقة في المشتقات النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.