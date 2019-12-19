مليشيا الحوثي بإب تفتعل أزمة خانقة في المشتقات النفطية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

إب - الخليج 365

شهدت محافظة إب، وسط اليمن، أزمة خانقة في المشتقات النفطية وسط ازهار كبير للسوق السوداء.



وقالت مصادر محلية إن أزمة خانقة في المشتقات النفطية، تضرب المحافظة الخاضعة لمليشيا الحوثي، حيث انعدمت المشتقات النفطية من معظم محطات التعبئة في المحافظة.

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وشوهدت طوابير كبيرة أمام المحطات المتوقفة عن بيع المشتقات النفطية.

وتشير مصادر مطلعة إلى تلاعب سلطات الانقلابيين بالكميات المرصودة للمحافظة، حيث يجري توزيعها لكبار ملاك السوق السوداء وبيعها بأسعار خيالية.

وقالت المصادر إن سعر الجالون الواحد "20لتر"من مادة البنزين وصلت إلى خمسة عشر ألف ريال وسط خشية من تصاعد الأزمة التي تكون تبعاتها كارثية على حياة المواطنين.

وتحاول مليشيا الحوثي الانقلابية استخدام "أزمة المشتقات النفطية" كأداة في مواجهة الحكومة والتحالف العربي من خلال فرض حالة من السخط الشعبي تجاههما، فيما الوقت الذي تقوم فيه قيادات عليا من المليشيا الحوثية ببيع المشتقات النفطية في السوق السوداء بأسعار خيالية.