مأرب.. مكتب التربية أوائل الثانوية على مستوى المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ مأرب

كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، امس الاربعء، أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2018م- 2019م تحت شعار( العلم بوابة المستقبل).



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وهنأ وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام مكتب التربية والتعليم في كلمتيهما الطلاب والطالبات وعددهم 15 طالبا وطالبة الذين حصلوا على المراتب الاولى وهي ثمرة لجد واجتهاد متواصل وسهر لليالي في التحصيل العلمي والمذاكرة والمطالعة..مشيرين الى ان التكريم هو تعبير عن التقدير الذي ناله هؤلاء الطلاب والطالبات بتميزهم العلمي.

وأشار الوكيل مفتاح الى ان جيل الابداع والتميز هم من يعول عليهم في الاسهام الفعال في الارتقاء بالوطن واعادة بنائه بشكل مشرف يرتقي الى اعادة صنع الحضارات والقضاء على كل فكر دخيل على بلد الإيمان والحكمة..مؤكداً استمرار دعم السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة الطلاب المتميزين وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تقف أمامهم .

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والانشادية المعبرة عن المناسبة نالت استحسان الحاضرين