شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة مواطن في جبلة إب بـ"حمى الضنك" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 كشفت مصادر طبية عن تسجيل حالة وفاة بمرض "حمى الضنك" بمحافظة إب وسط اليمن.

وأفادت المصادر أن موجة جديدة من وباء "حمى الضنك" انتشرت مؤخرا بمحافظة إب وسجلت خلالها عدد من حالات الإصابة والوفاة بالوباء. Advertisements وبحسب المصادر فقد سجلت الجهات الصحية حالة وفاة لمواطن بمدينة جبلة ويدعى "عبدالولي عقلان". وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من تسجيل حالتي وفاة بإنفلونزا الخنازير وسط تكتم شديد ورفض المستشفيات الحكومية استقبال المرضى والذين يتجهون للمستشفيات الخاصة في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية والصحية والمعيشية للمواطنين بغعل الحرب والإنقلاب. وانتشرت في محافظة إب الأوبئة والأمراض القاتلة كالدفتيريا والكوليرا والسحايا والتي تفتك بأرواح المواطنين في إب خصوصا الأطفال والنساء.

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