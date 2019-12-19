محللون: المليشيا تسابق الزمن لفرض نمط وأسلوب حياة خاص بمناطق سيطرتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

تتحول العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إلى نسخة من المدن الأفغانية إبان حكم حركة طالبان، ومن المدن التي سيطر عليها تنظيم داعش في العراق وسوريا عام 2014.



وتحاول المليشيا، وبشكل متدرج، تغيير كل شيء، بما يتناسب ومبادئها الموغلة في التطرف، بسحب محللين تحدثوا إلى "الخليج 365" تعليقا على إحراق المليشيا، أمس أحزمة العباءات النسائية في عدد من المحال التجارية بالعاصمة صنعاء.

وأضاف المحللون، أن المليشيا بدأت أخيرا، في تسريع فرض أسلوب ونمط حياة معين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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وتابع المحللون، أن المليشيا وخلال فترة وجيزة، قامت بإغلاق عددا من الكوفيهات والاستراحات بصنعاء، بحجة منع الاختلاق، ومواجهة كل ما من شأنه تأخير النصر، على حد تعبير المسئولين عن حملات الإغلاق.

تلا ذلك ـ يتحدث المحللون ـ إحراق لأحزمة العباءات النسائية، بعد مصادرتها من عدد من المتاجر في صنعاء، وهي خطوة تالية لخطوة مصادرة المجسمات النسائية الخاصة بعرض الملابس.

إلى جانب ذلك، أقدمت المليشيا على مصادرة أجهزة بث شبكات "الواي فاي" في العاصمة صنعاء وغيرها، مستندة في ذلك إلى فتوى دينية، وهو، من وجهة نظر المحللين، أخطر ما في هذه الخطوة.

ويشير المحللون إلى أن استمرار المليشيا في السيطرة على عدد من المحافظات سيحدث ما يشبه التغيير الجذري لنمط حياتها وسيعيدها عقودا إلى الخلف، مشددين على ضرورة تدارك ذلك من خليل حل عسكري حاسم.