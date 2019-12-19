صعدة.. قصف مدفعي عنيف يستهدف مواقع للمليشيا في رازح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صعدة

تعرضت مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة، شمالي اليمن، لقصف عنيف في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، كانون الأول 18، 2019.



وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

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وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر (9:5 مساء).

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكانت المديرية قد شهدت، مطلع الأسبوع الجاري، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الأخيرة.