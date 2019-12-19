مصادر اقتصادية: قرار بنك صنعاء حول العملة الجديدة يفتح الباب للنهب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

أصدر البنك المركز في صنعاء، والخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، بيانا تضمن قرارا بمنع تداول فئات العملة الجديدة.



واعتبر قرار بنك المليشيا التعامل بالعملة الجديدة، من فئة 1000 و 500 و 200 و 100 ريال إضرار بالاقتصاد الوطني، على حد زعمه.

وزعم البنك، أنه سيقوم بتعويض المواطنين "الأفراد" من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة القديمة القانونية عما بحوزتهم من العملة الجديدة "حسب السقف المعتمد" من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثون يوماً ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية وهي (موبايل موني كوالتي كونكت إم فلوس).. لافتا إلى أنه لن ينظر في أي طلب بعد هذه المهلة المحددة.

في السياق، قالت مصادر اقتصادية لـ"الخليج 365" إن بيان بنك صنعاء يشرعن نهب ومصادرة أموال الناس بحجة أنها عملة جديدة تضر بالاقتصاد.

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وأضافت المصادر، أن البنك فتح الباب على مصراعيه للناهبين، بعد أن سمح بتداول العملة الجديدة طوال الفترة الماضية.

وتابعت المصادر، أن بمقدور أي قيادي حوثي أن ينهب أموال الناس بحجة أنها من العملة الجديدة، مستندا إلى هذا القرار غير القانوني.

إلى جانب ذلك، بحسب المصادر، سيحدث القرار نوعا من التوهان في عجلة تدوير الاقتصاد المتعثرة.

وأشارت المصادر إلى أن الاقتصاد اليمني منهار بفعل الحرب التي تسبب فيها انقلاب المليشيا، ولا يحتاج إلى هزات من هذا النوع.

وأوضحت أن قرارات المليشيا الحوثية التي تتم بمبرر حماية الريال، هي حرب أخرى ضد الاقتصاد والعملة والقطاع التجاري وستعمل على تعميق الانقسام المالي والمصرفي وتفاقم معاناة الناس.

وختمت المصادر حديثها بالقول: على الحكومة الشرعية معاملة المليشيا بالمثل، من خلال اشتراط استلام قيمة المشتقات النفطية بالعملة الجديدة