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قصف حوثي يطال منازل المواطنين والأسواق الشعبية والمزارع بحيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

قصف حوثي يطال منازل المواطنين والأسواق الشعبية والمزارع بحيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

يتواصل تصعيد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وذراعها في اليمن، في مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

 

وشنت المليشيات الحوثية قصفاً عنيفاً بالقذائف المدفعية على الأحياء السكنية المكتضة بالسكان في الأطراف الشرقية لمدينة حيس.

 

 وذكرت محلية في حيس أن القصف طال منازل المواطنين والأسواق الشعبية والمزارع ، أطلقت المليشيات خلاله عدداً من قذائف مدفعية الهاون عيار 120 وقذائف مدفعية الهاون عيار 82 بشكل عنيف.

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 وفي السياق نفسه أفادت المصادر أن المليشيات استهدفت منازل المواطنين جنوب مديرية حيس، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة.

 

 

وأوضحت المصادر أن عمليات القصف والإستهداف التي شنتها المليشيات على المنازل والمزارع كانت على فترات متقطعة.

 

الجدير بالذكر أن هذه الإنتهاكات تأتي ضمن آلاف الخروقات التي ترتكبها المليشيات الحوثية منذ انطلاق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في 18ديسمبر 2018 ، وفي إطار تصعيدها اليومي جنوب محافظة الحديدة.

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