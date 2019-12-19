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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تغلق مخزناً لجمعية التكافل الخيرية في الحُشا بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ الضالع
قالت مصادر محلية بمديرية الحُشا في محافظة الضالع، إن مشرف المليشيات أقدم، اليوم الأربعاء، على إغلاق مخزن تابع لجمعية التكافل الخيرية بمنطقة الصلب ضوران مركز المديرية.
وذكرت المصادر أن المشرف الحوثي استقدم مسلحين من جماعته بالإضافة إلى إعلاميين لعمل مادة إعلامية للتضليل على المواطنين بدعايات كاذبة حول إخفاء مادة السكر المسلّم من منظمة الغذاء العالمي عبر الجمعية.
وتابعت المصادر أن السكر الموجود داخل المخزن مورد، وهناك محضر رسمي من قبل لجنة صرف الإغاثة بالمديرية، مع علم برنامج الغذاء العالمي بصنعاء وإدارة جمعية التكافل بالمحافظة والمديرية.
ورأت المصادر هذا العمل تضليلا على المواطنين بالإشاعات الكاذبة من إنجاز وإخراج الحوثيين بهدف التغطية على مساعيهم لنهب المساعدات المخصصة للمديرية.
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