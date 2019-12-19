تصريحات مهمة للجنة الاقتصادية حول وقود الكهرباء ورواتب المواظفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت اللجنة الاقتصادية الحكومية أن تطبيق قرارات الحكومة رقم 75 لعام 2018 و 49 لعام 2019م، أثمرت بتخفيض تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء بما لا يقل عن 150 دولاراً في الطن الواحد.



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وذكرت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن القرارات الحكومية أسهمت في تحقيق إيرادات تجاوزت من جميع موانئ الجمهورية بنحو 33 مليار ريال خلال مدة وجيزة.

وأكدت اللجنة مضيها بخطوات ثابتة نحو العودة لصرف رواتب الموظفين المدنيين واستدامتها بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي المنقطعة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ودعت اللجنة الحكومة إلى تحمل مسؤولية استقرار العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة على نحو عاجل لتحقيق ذلك