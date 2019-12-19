انفجار عبوة وقصف حوثي في التحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

انفجرت عبوة ناسفة زرعتها عناصر تابعة لمليشيات الحوثي في الطريق الترابي المؤدية إلى مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



وذكر مصدر محلي أن عبوة ناسفة زرعتها عناصر تابعة لمليشيات الحوثي تسللت إلى الطريق الترابي الفرعي غرب مدينة التحيتا انفجرت.

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وأوضح المصدر أن هذا الطريق يمر عبره السكان والمزارعين والمسافرين بشكل يومي من وإلى مدينة التحيتا.

وعلى صعيد متصل قالت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية جنوب مركز مدينة التحيتا بالقذائف المدفعية.

وأضافت المصادر أن عددا من قذائف مدفعية الهاون أطلقتها المليشيات، سقطت بالقرب من منازل المواطنين في الأحياء المكتضة بالسكان جنوب المدينة.

وأردفت المصادر أن المليشيات استخدمت خلال عمليات القصف قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82 ، وخلفت حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين ، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن.