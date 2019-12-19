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مقتل معلم على يد أولياء أمر طالب في أحد مدارس العاصمة

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

مقتل معلم على يد أولياء أمر طالب في أحد مدارس العاصمة

الخليج 365 ـ صنعاء

قُتل معلم، الأربعاء 18 ديسمبر / كانون الأول 2019، بعد تعرضه للضرب المبرح في إحدى المدارس بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

 

وذكرت مصادر تربوية، أن المعلم فيصل سعد الجبري الريمي، في مدرسة "كيان" الأهلية، لقي حتفه إثر تعرضه للضرب المبرح من قبل أربعة أشخاص.

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وأضافت المصادر أن أربعة أشخاص اقتحموا مدرسة كيان الأهلية الكائنة بحي القادسية وانهالوا على المعلم الريمي بالضرب المبرح حتى سقط في غيبوبة.

 

ووفق المصادر، تم إسعاف المعلم الريمي إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج على إثر حالته الحرجة، إلا أنه فارق الحياة.

 

وتشهد العاصمة صنعاء فوضى أمنية وتصاعد عمليات الاختطافات وجرائم النهب والسرقة والقتل من قبل عصابات مسلحة دون أن تحرك المليشيات الحوثية ساكنا أو تضع حدا لها.

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