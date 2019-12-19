مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بحوزتهم كمية من الحشيش بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

ألقى رجال مكافحة المخدرات، القبض على شخصين بحوزتهم حشيش مخدر بمدينة المكلا، ضمن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي أطلقتها الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.

Advertisements

وقال مدير مكافحة المخدرات المقدم عبدالله لحمدي في تصريح للإعلام الأمني إن قوة المهام الخاصة التابعة لإدارة مكافحة المخدرات تمكّنت من إلقاء القبض على شخصين في أحد أحياء مدينة المكلا وبحوزتهم اثنين كيلو من مادة الحشيش، واعترفوا بوجود كمية أخرى من الحشيش داخل البيت وبعد التفتيش تم العثور على خمسة كيلو حشيش أخرى.

وأكد لحمدي في سياق حديثه، أن عملية الضبط أتت بعد عملية تحرٍ ومراقبة واسعة، ما يؤكد اليقضة العالية لمنتسبي الأمن ومكافحة المخدرات وقدرتهم العالية على حفظ الأمن والاستقرار في كافة المديريات.