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مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بحوزتهم كمية من الحشيش بالمكلا

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بحوزتهم كمية من الحشيش بالمكلا

الخليج 365 - المكـلا

ألقى رجال مكافحة المخدرات، القبض على شخصين بحوزتهم حشيش مخدر بمدينة المكلا، ضمن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي أطلقتها الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.

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وقال مدير مكافحة المخدرات المقدم عبدالله لحمدي في تصريح  للإعلام الأمني إن قوة المهام الخاصة التابعة لإدارة مكافحة المخدرات تمكّنت من إلقاء القبض على شخصين في أحد أحياء مدينة المكلا وبحوزتهم اثنين كيلو من مادة الحشيش، واعترفوا بوجود كمية أخرى من الحشيش داخل البيت وبعد التفتيش تم العثور على خمسة كيلو حشيش أخرى.

 

وأكد لحمدي في سياق حديثه، أن عملية الضبط أتت بعد عملية تحرٍ ومراقبة واسعة، ما يؤكد اليقضة العالية لمنتسبي الأمن ومكافحة المخدرات وقدرتهم العالية على حفظ الأمن والاستقرار في كافة المديريات.

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