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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "صلاح القادري" يكشف لــ "اليمن العربي"كيف تسببت مليشيات الحوثي في تأخر تقدم مستوى الإذاعة؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
الشحات غريب
كشف صلاح على أمين القادري رئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام كيف تسببت مليشيات الحوثي في تأخر تقدم مستوى الإذاعة.
وقال في حواره لــ "الخليج 365"، إن المليشيات الحوثية دمرت كل شىء في اليمن، فقد دمرت الجيش والمؤسسات العسكرية، ونهبت كل المعدات والأسلحة، ودمرت مؤسسات الإعلام الرسمي والخاص ودمرت كل مؤسسات الدولة، وحولتها إلى ملشنة.
وأشار بأنه على الرغم من كل ذلك تم إعادة تدشين البث الرسمي لاذاعة صنعاء- البرنامج العام وعدد من المؤسسات الاعلامية.
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