رئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام يكشف  أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتم في الإرسال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف صلاح على أمين القادري رئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام، الصعوبات التي واجهتم في الارسال الاذاعي.



وقال في حواره لــ "الخليج 365"، العمل الإعلامي شاق ومتعب وكله عقبات والإعلام مهنة المتاعب لأنه عمل يومي ويرتبط بملايين الناس والتزام أدبي ومهني وأخلاقي ولا أخفيك أنه في الكثير من الأحيان يأخذ كل وقتي ويجعلك تحمل من الهموم ما لا يطاق لأنه رسالة وأمانة والعقبات منها الفنية ومنها البشرية ومنها المادية وهو عمل على مدار الساعة لكن العقبة الكبرى هي مليشيات الحوثي الارهابية التي قضت على العمل الاعلامي المؤسسي وسخرت الرسالة الاعلامية لخدمة أجندتها العنصرية الطائفية المقيته، لكن بفضل الله والصبر والحكمة سنتغلب على كل العقبات ونواصل طريق العمل والكفاح بما يرضي الله ويخدم المجتمع.

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وحول أبرز البرامج الحوارية في الخارطة البرامجية قال : أنتجت الإذاعة العديد من البرامج المتنوعة، والتفاعلية خلال خارطتها البرامجية، ومن أهم البرامج التفاعلية، برنامج رسائلكم، الذي يرتبط مباشرة بالجمهور، ويخلق جو من التواصل ما بين الإذاعة والمجتمع ، والتي يصل فيها رسائل من كل أنحاء الوطن، وهناك أيضاً برامج أخري كحديث الساعة، وبرنامج جمهوريون وهناك خطة لبرنامجين حواريين من الميدان

وحول أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتها في الإرسال قال نحن نبث على الموجه القصيرة اس دبيلوا،sw وهي موجه لا تعد الاكثر وضوحاً لانها ليست أكثر دقة ويسهل التشويش عليها من قبل مليشيات الحوثي، فلذلك يعد من أهم الصعوبات هو ضعف وصول الإرسال الإذاعي بالشكل المطلوب والمخطط له ، فالإذاعة بحاجة بأجهزة إرسال أخري كي تصل الرسالة الإعلامية إلي الجميع في كل ربوع الوطن بوضوح ويسر وسهولة

ومن أهم أبرز المشاكل التي تواجهنا أيضاً هي عدم البث عبر الموجات FM، وعبر الموجة المتوسطة AM، وعدوم وجود ميزانية تشغيلية للإذاعة، وعدم وجود تطبيق أو موقع اللكتروني للإذاعة عبر الإنترنت، اضافة إلى انعدام المراسلين من الميدان في الوقت الراهن وذلك يرجع لعدم وجود الميزانية التشغيلية