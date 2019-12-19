"صلاح القادري" يكشف لــ "الخليج 365" كيف استغلت المليشيات الحوثية الإذاعات المحلية لتمرير مشاريعها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف صلاح على أمين القادري رئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام، كيف استغلت المليشيات الحوثية الإذاعات المحلية لتمرير مشاريعها.

Advertisements

وقال في حواره لــ "الخليج 365"، للأسف الشديد المليشيات الحوثية تدرك أهمية الإعلام لكنها تستغل الإعلام استغلالاً سي ورخيص فهي تدعو للطائفية والعنصرية والكذب والدجل ، وتسعى لتفكيك النسيج الاجتماعي وزرع الفتن والشحن الطائفي بين ابناء الوطن الواحد ، وكون نسبة الأمية لا تزال عالية في المجتمع ، فقد استطاعت المليشيات الحوثية أن تنفذ عبر وسائل الإعلام وخاصة الإذاعات المحلية إلى عقول الكثيرين، كون الإذاعة المحلية الأقرب للناس، وحولت مليشيات الحوثية رسالتها الإعلامية إلي رسالة سامة بأفكار دخيلة على المجتمع اليمني، وفي التعبئة ضد أبناء المجتمع، وفي استغلال الكثير من الأطفال ومن هم في مقتبل العمر والزج بهم إلى الجبهات، مؤكداً على أهمية الإذاعات المحلية التي يجب أن تؤسس إذاعات محلية مناوئة لهذه المليشيات لاظهار الحقيقة وتعري المليشيات الحوثية.

وفي كلمة أخيرة لرئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام ـ، قال إنه يسأل الله أن يعود اليمن السعيد يمناً سعيداً كما كان، وأن يجمع أبناءه واعادة ما دمرته الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية الإرهابية الإنقلابية الظالمة، وأن يوحد أبناءه لعودة اليمن التي تطبق كتاب الله والتي تحترم القوانين من صعدة حتي المهرة في شماله وجنوبه وشرقه وغربه.