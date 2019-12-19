شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس قطاع إذاعة صنعاء- البرنامج العام لــ "الخليج 365": مليشيات الحوثي طالبت بتغيير السياسات الإعلامية (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الشحات غريب

◄ مليشيات الحوثي طالبت بتغيير السياسات الإعلامية بما يخدم توجهاتها



◄ الإذاعة بحاجة لأجهزة إرسال fm كي تصل الرسالة الإعلامية بوضوح إلي الجميع

◄ بث الإذاعة يشمل جميع محافظات الجمهورية عبر الموجة القصيرة SW وبتردد ١١٨٦٠والقمر الفضائي عرب سات بدر 4

◄نأمل من الحكومة الشرعية سرعة تزويد الإذاعة بمحطات إرسال اذاعي fm, am

◄ سُتكرم الإذاعة مطلع 2020 بالجزائر في اجتماعات المركز العربي للتبادل البرامجي الإخباري

◄ المليشيات الحوثية تدعو للطائفية والعنصرية وتزرع الفتنه على مستوى كل حي ومنطقة

(سياسة فرق تسد)

◄المليشيات الحوثية تعمل على تشويش البث الإذاعي الذي يصل إلى المحافظات

◄ مليشيا الحوثي تسعى جاهدة لتشويش الرسالة الإعلامية وتستخدم الإرهاب والقمع المفرط بحق الصحفيين والاعلاميين

كشف صلاح على أمين القادري رئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام، بأنه حينما وصلت مليشيات الحوثي محافظة إب، طالبت تعديل في الخارطة البرامجية للإذاعة، وتغيير سياسستها الإعلامية بما يخدم توجهات هذه الجماعة الإنقلابية.

وأضاف في حواره لــ "الخليج 365"، بأنه عندما رفض تلك التعديلات التي طالبت بها مليشيات الحوثي أقصته من عمله ، ولم تكتفي هذه الجماعة الدموية الإرهابية بتفجير منزله واحراق سيارته، ونهب ممتلكاته، ونهب منزل والده بعد قصفهم بالأسلحة الثقيلةوبكثافة، مؤكداً بأن هذه الذكري الرابعة المؤلمة لما قامت به هذه المليشيات الاجرمية من جرائم بحقهم في الخامس والعشرين من ديسمبر ٢٠١٥مؤكداً بأنهم لن ينسوا جرائم هذه المليشيات وانهم سيقتصون طال الزمن او قصر

وأكد بأنه بعد الإنقلاب على العاصمة صنعاء، ونهب المؤسسات الإعلامية ومصادرتها واحتلالها، وجرائمها التي لا تعد ضد الصحفيين، وبعد نزوحه عمل مديرا عاماً للأخبار في اذاعة صنعاء- البرنامج العام لفترة وجيزة ومن ثم رئيساً لقطاع اذاعة الجمهورية اليمنية صنعاء- البرنامج العام.

وإليكم نص الحوار:-

◄بداية حدثني مشوارك في الإذاعة؟

أعمل حاليا رئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام بعد أن عملت مديراً عام لإذاعة إب قبل أن تقوم مليشيات الحوثي بالسيطرة عليها وإقصائي من عملي وتفجير منزلي بعد نهبته بالكامل بسبب رفضي لسياسات مليشيات الحوثي الإعلامية التي فرضتها بالقوة على الاذاعة في أوائل العام 2015 .

عملت على تأسيس اذاعة إب المحلية وكنت مدير عام وعضوا للمكتب التنفيذي في المحافظة حتى أقصتني المليشيات الحوثية من عملي في مطلع عام 2015 بعد انقلابها واحتلالها وسيطرتها على محافظة إب نتيجة رفضة لانقلابهم.

◄ما هي الصعوبات التي تواجهونها في الارسال الاذاعي؟

العمل الإعلامي شاق ومتعب وكله عقبات والإعلام مهنة المتاعب لأنه عمل يومي ويرتبط بملايين الناس والتزام أدبي ومهني وأخلاقي ولا أخفيك أنه في الكثير من الأحيان يأخذ كل وقتي ويجعلك تحمل من الهموم ما لا يطاق لأنه رسالة وأمانة والعقبات منها الفنية ومنها البشرية ومنها المادية وهو عمل على مدار الساعة لكن العقبة الكبرى هي مليشيات الحوثي الارهابية التي قضت على العمل الاعلامي المؤسسي وسخرت الرسالة الاعلامية لخدمة أجندتها العنصرية الطائفية المقيته، لكن بفضل الله والصبر والحكمة سنتغلب على كل العقبات ونواصل طريق العمل والكفاح بما يرضي الله ويخدم المجتمع.

◄ ما هي أبرز البرامج الحوارية في الخارطة البرامجية؟

أنتجت الإذاعة العديد من البرامج المتنوعة، والتفاعلية خلال خارطتها البرامجية، ومن أهم البرامج التفاعلية، برنامج رسائلكم، الذي يرتبط مباشرة بالجمهور، ويخلق جو من التواصل ما بين الإذاعة والمجتمع ، والتي يصل فيها رسائل من كل أنحاء الوطن، وهناك أيضاً برامج أخري كحديث الساعة، وبرنامج جمهوريون وهناك خطة لبرنامجين حواريين من الميدان

◄– ما هي أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتها في الإرسال؟

أبرز المشاكل التي نواجها في الإرسال الإذاعي، فنحن نبث على الموجه القصيرة اس دبيلوا،sw وهي موجه لا تعد الاكثر وضوحاً لانها ليست أكثر دقة ويسهل التشويش عليها من قبل مليشيات الحوثي، فلذلك يعد من أهم الصعوبات هو ضعف وصول الإرسال الإذاعي بالشكل المطلوب والمخطط له ، فالإذاعة بحاجة بأجهزة إرسال أخري كي تصل الرسالة الإعلامية إلي الجميع في كل ربوع الوطن بوضوح ويسر وسهولة

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ومن أهم أبرز المشاكل التي تواجهنا أيضاً هي عدم البث عبر الموجات FM، وعبر الموجة المتوسطة AM، وعدوم وجود ميزانية تشغيلية للإذاعة، وعدم وجود تطبيق أو موقع اللكتروني للإذاعة عبر الإنترنت، اضافة إلى انعدام المراسلين من الميدان في الوقت الراهن وذلك يرجع لعدم وجود الميزانية التشغيلية

◄ما هي الخارطة البرامجية الحالية؟

الخارطة البرامجية الحالية تحتوي على العديد من البرامج كصباح اليمن الجديد، واتجاهات الصحافة وصوت المقاومة ويمن دوت كوم ومجلة اليمن الإتحادي وجمهوريون، وسطر في سفر الزمن، والثقافة اليمنية ، ووجوه يمنية، ومكان في اقليم والحوثيين تاريخ آثم ، وعقول يمنية، وتغطيات أخباري خاصة واصحابي كا النجوم والرحمة المهداة وحصاد الاسبوع بالاضافة إلي خمس نشرات اخبارية يومية وموجزين للأنباء،ومن البرامج الحوارية الموجودة في خارطتنا الحالية هو برنامج جمهوريون وقريباً سيعاد برنامج حديث الساعة، وبرنامج من الميدان لمراسلين في عدد من محافظات الجمهورية ولقاءات عدة لشخضيات مدنية وعسكرية والتي تعمل في مواجهة الانقلاب.

◄ ماذا تشمل بث الإذاعة في محافظات الجمهورية؟

بث الإذاعة يشمل جميع محافظات الجمهورية، عبر الموجة القصيرة SW 11860، وهي تصل إلى كل محافظات الجمهورية ولكن المتلقى لا يصل إليها إلا بصعوبة كما تعمل مليشيات الحوثي على التشويش على تردادتها ومع ذلك يحرص الكثير علي الاستماع لها رغم كل هذه الصعوبات إيمانا منهم بمصداقية الإذاعة وكذب وزيف الإذاعات الحوثية

◄ ماذا عن مجال التبادل مع إذاعات الدول العربية؟

التبادل مع اذاعات الدول العربية هام ومطلوب ، ففي اجتماعات اللجنة الدائمة لاتحاد اذاعات الدول العربية تم طرح موضوع التبادل وكانت قد توقفت اذاعات الجمهورية اليمنية البرنامج العام بعد انقلاب مليشيات الحوثي في سبتمبر 2014 عن عملية التبادل البرامجي والإخباري، ونحن في مطلع عام 2019 بدأنا بتفعيل عملية التبادل عبر الشبكة السحابية الكلاود، وبناءاً على طلب من اتحاد اذاعات الدول العربية، وفي نهاية هذا العام في اكتوبر 2019 وجدنا أن إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام تصدرت كافة الإذاعات العربية في التبادل البرامجي عبر الشبكة السحاية الكلاود، وستكرم الإذاعة في الجزائر مطلع 2020 في اجتماعات المنسقين الإذاعيين من كافة الدولة العربية ، في المركز العربي للتبادل البرامجي والاخباري في اتحاد إذاعات الدول العربية .

◄ ما هي رسالتك للجمهور والحكومة الشرعية؟

رسالتي للجمهور بأننا نعهدهم بإذن الله وفي ضوء اهتمام وزير الإعلام الاستاذ معمر الإرياني سنعمل قريباً عبرFM ، وسنكثف البرامج التفاعلية المرتبطة بالجمهور والبرامج الحية والمباشرة التي تربتط مباشرة بالجمهور، واعادة برنامج رسائلكم، ونأمل من الحكومة الشرعية سرعة تغطية موجات الارسال الإذاعي عبر محطات FM، كونها الأكثر وضوحاً واستماعاً للجمهور والمتلقى، بالإضافة للاهتمام بالإذاعة كوسيلة اعلامية هامة تصل إلى شريحة كبيرة من المجتمع اليمني.

◄ ماذا عن حصول الإذاعة اليمنية على المركز الأول على مستوى الوطن العربي؟

بالنسبة لإذاعة صنعاء- البرنامج العام، عقب الإنقلاب واحتلال مليشيات الحوثي للإذاعة توقف التبادل الإذاعي والبرامجي مع اتحاد اذاعات الدول العربية، وعندما حرصنا على حضور اجتماعات اللجنة الدائمة لاتحاد اذاعات الدول العربية، كان النقاش حول موضوع التبادل وأنه تم توفير الشبكة السحابية كلود، وبدأ التبادل بين الإذاعات العربية، عبر الشبكة السحابية ، وطلب من اذاعة اليمن في مطلع العام 2019، أن تكون من المشاركات في عملية التبادل البرامج والإخباري عبر الشبكة السحابية الكلود، وبالفعل بدأت إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، في التبادل البرامج والإخباري عبر شبكة أي كلود، وفي اجتماعات اللجنة العليا للتخطيط البرامج التي انعقدت في أكتوبر 2019 ، وحصلت اذاعة اليمن على المرتبة الأولي في التبادل البرامج والإخباري عبر هذه الشبكة طبقا لاحصائيات المركز العربي لتبادل البرامجي والاخباربي، وهي الشبكة الوحيدة المتاحة للإذاعة اليمنية للمشاركة فيها طبقاً للإمكانيات المتوفرة لدينا، كون محطة الماينوس التي تخص الإذاعة اليمنية تمت السيطرة عليها من مليشيات الحوثية الإنقلابية بعد الانقلاب مباشرة وهذا النجاح كان خلال العام الأول لمشاركة الإذاعة ولو توفرت لنا محطة الماينوس لكنا السباقين في التبادل الإذاعي مع كافة الإذاعات العربية.

◄ كيف تسببت مليشيات الحوثي في تأخر تقدم مستوى الإذاعة؟

المليشيات الحوثية دمرت كل شىء في اليمن، فقد دمرت الجيش والمؤسسات العسكرية، ونهبت كل المعدات والأسلحة، ودمرت مؤسسات الإعلام الرسمي والخاص ودمرت كل مؤسسات الدولة، وحولتها إلى ملشنة، وهي على الرغم من كل ذلك تم إعادة تدشين البث الرسمي لاذاعة صنعاء- البرنامج العام وعدد من المؤسسات الاعلامية.

◄ ما هي رسالة الإذاعة اليمنية في الدفاع عن الوطن ضد الحوثي وأتباعه؟

رسالة الإذاعة رسالة إعلامية سامية، تتسم بالأمانة والمصدقية والمسؤولية، تنبع سياستها الإعلامية من حرصها في الدفاع على الوطن، وسيادته وأمنه و حدته واستقرار ، ورسالتنا الإعلامية تخدم لا تشتت ، تجمع لا تفرق ، تبني لا تهدم ، فهي رسالة سامية ، فبرامجنا تنادي بحقوق لكل أبناء الوطن في الحرية والكرامة والعيش الكريم ودعم التعليم والصحة والبناء. والتنمية وسياسيتنا الإعلامية تعزز الهوية الوطنية اليمنية العربية وتفضح وتعري الإنتهاكات التي تمارس من قبل مليشيات الحوثية الإرهابية بحق أبناء اليمن، وتقف إلي جانب الشرعية اليمنية ومخرجات الحوار الوطنية والمبادرة الخليجية وكل ما يسهم على استقرار اليمن.

◄كيف استغلت المليشيات الحوثية الإذاعات المحلية لتمرير مشاريعها؟

للأسف الشديد المليشيات الحوثية تدرك أهمية الإعلام لكنها تستغل الإعلام استغلالاً سي ورخيص فهي تدعو للطائفية والعنصرية والكذب والدجل ، وتسعى لتفكيك النسيج الاجتماعي وزرع الفتن والشحن الطائفي بين ابناء الوطن الواحد ، وكون نسبة الأمية لا تزال عالية في المجتمع ، فقد استطاعت المليشيات الحوثية أن تنفذ عبر وسائل الإعلام وخاصة الإذاعات المحلية إلى عقول الكثيرين، كون الإذاعة المحلية الأقرب للناس، وحولت مليشيات الحوثية رسالتها الإعلامية إلي رسالة سامة بأفكار دخيلة على المجتمع اليمني، وفي التعبئة ضد أبناء المجتمع، وفي استغلال الكثير من الأطفال ومن هم في مقتبل العمر والزج بهم إلى الجبهات، مؤكداً على أهمية الإذاعات المحلية التي يجب أن تؤسس إذاعات محلية مناوئة لهذه المليشيات لاظهار الحقيقة وتعري المليشيات الحوثية.

وفي كلمة أخيرة لرئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام ـ، قال إنه يسأل الله أن يعود اليمن السعيد يمناً سعيداً كما كان، وأن يجمع أبناءه واعادة ما دمرته الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية الإرهابية الإنقلابية الظالمة، وأن يوحد أبناءه لعودة اليمن التي تطبق كتاب الله والتي تحترم القوانين من صعدة حتي المهرة في شماله وجنوبه وشرقه وغربه.