نادي القضاة الجنوبي يدشّن إنشاء فروعه انطلاقاً من محافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دشّن نادي القضاة الجنوبي أمس إنشاء فروعه في المحافظات منطلقاً من محافظة حضرموت التي عقد في عاصمتها مدينة المكلا المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع نادي القضاة الجنوبي بمحافظة حضرموت.



وقد شهدت قاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت جلسات المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع نادي القضاة الجنوبي برعاية رئيس مجلس القضاء ألأعلى د. علي ناصر سالم، وإشراف المكتب التنفيذي للنادي، بحضور ما يقارب (70 ) قاضياً من قضاة المحاكم والنيابات العامة.

في جلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من القيادات في السلطة المحلية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، رحّب القاضي "صالح السعدي" رئيس اللجنة التحضيرية بالحضور من الضيوف والمشاركين في أعمال المؤتمر التأسيسي الأول، واعتبر أن قرار المكتب التنفيذي للنادي بتدشين أولى مؤتمرات إنشاء فروعه واختيار محافظة حضرموت شرف كبير ورد اعتبار لمكانة حضرموت ولقضاتها الذين كانوا أول المبادرين في تفعيل العمل القضائي في المحاكم والنيابات عقب تحرير مدينة المكلا والمدن المجاورة عام 2016م من سيطرة تنظيم القاعدة رغم الصعوبات وقلة الامكانيات.

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وفي كلمة للسلطة القضائية بمحافظة حضرموت في جلسة الافتتاحية أكد فضيلة القاضي "هاشم عبداللاه الجفري" رئيس محكمة استئناف م/حضرموت بأن تأسيس نادي القضاة الجنوبي هو ثمرة نضال قاده ثلة من القضاة بغية الدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم ولتأمين الحياة والعيش الكريم لهم.. وأشار فضيلة بأن حضرموت تعاني الكثير من قلة الكادر القضائي والإداري سواء في المحاكم أو النيابات، وعدم توفر الامكانيات لتسيير العمل القضائي ومع ذلك باشر القضاة أعمالهم كواجب عليهم للمساهمة في تقريب العدالة للمواطنين.

الأمين العام للنادي فضيلة القاضي "ناظم حسين باوزير" أكد في كلمته بأن المكتب التنفيذي للنادي بأن النادي بصدد انشاء فروعه في المحافظات متخذاً من محافظة حضرموت قاعدة انطلاق ودافع نحو تحقيق المزيد من الأعمال والانجازات بما في ذلك الدفاع عن عن حقوق القضاة القانونية بغية حصولهم على حياة كريمة تمكنهم من أداء رسالتهم في المجتمع وبما يسهم في الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله وفي سيادة القانون وتحقيق العدالة بعد عقدين ونيف من الزمن كرست خلالها جملة من الظلم والتهميش والاقصاء والتمييز ضد القضاة في الجنوب، الا أن قضاة الجنوب رصوا صفوفهم واجتمعت كلمتهم عام 2013م في تأسيس كيان نقابي اجتماعي يضم في عضويته أعضاء السلطة القضائية سمّوه "نادي القضاة الجنوبي" من خلال عقد المؤتمر العام التأسيسي للنادي بتاريخ 15 أغسطس 2013م، وبذلوا جهوداً مضنية في انتزاع بعض الحقوق ولا زالوا يتابعون انتزاع البقية من الحقوق القانونية المشروعة.

المشاركون في أعمال المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع النادي بمحافظة حضرموت انتخبوا هيئة إدارية لفرع النادي برئاسة القاضي "صالح علي السعدي" وعضوية القضاة عبدالله باعزب وخالد لرضي وفؤاد جابر وهاني بلحاف، كما اختاروا مندوبين لهم من قضاة المحاكم والنيابات العامة بحسب النظام الأساسي لتمثيلهم في المجلس العام لنادي القضاة الجنوبي.

ويذكر بأن "نادي القضاة الجنوبي" تم إشهاره في اجتماع موسع ضم قضاة من المحاكم والنيابات من مختلف محافظات الجنوب في 14 مايو 2013م، وعقد مؤتمره التأسيسي العام في العاصمة عدن بتاريخ 15 أغسطس 2013م، وافتح مقره الرئيسي بشرف حضور رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن.

وكانت "مؤسسة وطن للتنمية والتدريب" هي الجهة التي أسند إليها مهمة الاعداد والتنظيم للمؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع نادي القضاة الجنوبي بمحافظة حضرموت.