عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بداية من اليوم..موجة برد شديدة تجتاح حضرموت والمهرة وشبوة وتحذيرات للمواطنين

الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توقعت جهات الطقس، أن تجتاح موجة من البرد محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، بداية من اليوم الخميس وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

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وقالت جهات الطقس، أن درجات الحراراة الصغرى ستصل إلى أدنى مستوياتها في الصباح الباكر حيث ستكون بأقل من 10 درجات مئوية في أجزاء واسعة من حضرموت والمهرة وشبوة وخاصة الصحاري والمرتفعات.

وطالبت جهات الطقس من المواطنين أخد الحيطة والحذر، وارتداء الملابس الواقية من البرد والسترات الثقيلة.