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هدوء حذر يخيم على جبهات القتال شمال غرب الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هدوء حذر يخيم على جبهات القتال شمال غرب الضالع

الخميس 19 ديسمبر 2019

هدوء حذر يخيم على جبهات القتال شمال غرب الضالع

الخليج 365

كشفت مصادر ، أنه يسود في هذه الأثناء هدوء حذر بجبهات القتال شمال غرب الضالع.

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وأضافت المصادر، أنه منذ اندلاع المواجهات ليلة أمس في جبهات شمال غرب الضالع والأجواء يخيم عليها الهدوء الحذر.

 

وكانت المليشيات الحوثية قد قامت أمس بتفجير جسر ”الصَّولِيَة“ في الخط العام الرابط بين قعطبة والحُشاء، بعد تخوف المليشيات من زحف القوات الجنوبية نحوها.

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