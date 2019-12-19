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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..السفارة اليمنية تحذر كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها وتصدر بيان رسمي عاجل وفي غاية الاهمية بشأن الاقامة او الزيارة او الرسوم والغرامات ( نص البيان )

2019/12/19 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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