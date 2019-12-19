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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قوات الشرعية ولا طيران التحالف ولا القوات السعودية..هذا هو الشيء الوحيد الذي يرعب عيدروس الزبيدي في الجنوب ويخيف عبد الملك الحوثي في الشمال

2019/12/19 الساعة 07:04 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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