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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير طبي عاجل.. اذا صحوت من نومك ووجدت هذه العلامة على وجهك سارع الى الطبيب قبل فوات الاوان لأن حياتك مهددة بالخطر

كشف موقع LungCancer.net عن عدة أعراض مبكرة لسرطان الرئة منها تورما في الوجه والرقبة، عندما يضغط الورم على الوريد، الذي يمتد من الرأس إلى القلب، في ما يسمى أعراض متلازمة الوريد الأجوف، أو انسداد الوريد الأجوف العلوي، الذي ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب”.

الأورام الموجودة في الرئة

وأضاف الموقع: “يمر الوريد الأجوف العلوي بالقرب من الجزء العلوي من الرئة اليمنى، وكذلك بالقرب من العقد اللمفاوية في تجويف الصدر. وقد تتداخل الأورام الموجودة في الرئة أو حولها أو في الغدد الليمفاوية مع عمل الوريد الأجوف العلوي، ما يمنع التدفق الطبيعي للدم”.

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تحذير طبي عاجل.. اذا صحوت من نومك ووجدت هذه العلامة على وجهك سارع الى الطبيب قبل فوات الاوان لأن حياتك مهددة بالخطر

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انسداد الوريد الأجوف العلوي

ويقول الموقع إن انسداد الوريد الأجوف العلوي غالبا ما يكون بسبب الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الرئة أو الثدي أو الغدد الليمفاوية أو الخصية، أو سرطان الغدة الدرقية.

وبين أنه يمكن أيضا أن يحدث انسداد الوريد الأجوف العلوي بسبب حالات غير سرطانية، مثل التهابات الرئة والتهاب الوريد وعدوى فطرية. وتتطور أعراض انسداد الوريد الأجوف بشكل سريع أو تدريجي، حيث تشمل الأعراض المبكرة تورما حول العين أو في الوجه، وخاصة في الصباح.

وأشار إلى أنه من حين لآخر، يمكن أن يؤدي انسداد الوريد الأجوف العلوي إلى ظهور أعراض الدوار والصداع، والاضطرابات البصرية والإغماء واحمرار في الوجه، وغيرها. وبغض النظر عن الأسباب، يعد هذا الانسداد خطيرا وقد يهدد الحياة، حيث يتطلب الأمر عناية طبية فورية.

أعراض أخرى

كما ذكر الموقع أعراض أخرى لسرطان الرئة: مثل ” سعال مصحوب بالدم، صعوبة التنفس، التعب غير المبرر وفقدان الوزن، توجع أو ألم عند التنفس أو السعال”.