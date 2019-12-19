منظمة حقوقية تعلن عن عدد الضحايا والخسائر المادية بالحديدة منذ بدء العدوان

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الخليج 365 – الحديدة
كشفت منظمة حقوقية عن أرقام احصائية لضحايا العدوان السعودي على محافظة الحديدة.
وقالت منظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الإنساني إن 7 آلاف و217 مدنياً سقطوا بين شهيد وجريح في محافظة الحديدة منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في مارس 2015.
وأوضحت إحصائية صادرة عن المنظمة، الأربعاء، أن ثلاثة آلاف و481 مواطناً بينهم 693 طفلاً و305 نساء استشهدوا وأصيب ثلاثة آلاف و736 مواطناً بينهم 486 طفلاً و219 امرأة حتى 13 ديسمبر الجاري.
وبينت الإحصائية أن العدوان دمر مطارين في المحافظة و19 ألفاً و948 منزلاً و12 ميناء و86 مستشفى ومركزاً صحياً و78 شبكة ومحطة اتصالات وثلاثة آلاف و530 مدرسة ومنشأة إعلامية وتجارية وتعليمية ورياضية وسياحية.
وأشارت إلى أن العدوان استهدف 68 سوقاً شعبياً وألفاً و723 حقلاً زراعياً، و581 خزان وشبكة مياه و928 طريقاً وجسراً و445 قارب صيد و84 محطة وقود وثلاث سفن، و125 محطة ومولد كهرباء و263 مسجداً و105 مصانع و31 معلماً أثرياً و67 ناقلة وقود و19 مقبرة.
واستهدف العدوان أيضاً 238 شاحنة غذائية و274 مخزن غذاء و18 مخيماً و38 معدة زراعية و79 مزرعة دجاج وتربية مواش وألفاً و174 سيارة و22 منظمة دولية ومحلية و17 نقطة ومنفذ بمختلف مديريات المحافظة.
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