شكرا لمتابعة خبر عن مجلة امريكية : جماعات ضغط إماراتية التقت سرا بمراكز أمريكية وناقشت معها ملفات اليمن والبحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مجلة "إن ذيس تايمز" الأمريكية إن الإمارات واصلت تأثيرها على أحد أهم مراكز الأبحاث الأمريكية، بالرغم من أن الأخير أعلن في مطلع هذا العام وقف قبول أي تمويل من أبوظبي، بسبب سياساتها القمعية والاستبدادية.

التقرير الذي ترجمه (المشهد اليمني) للعربية قال إن مركز التقدم الأمريكي – وعلى الرغم من ادعائه وقف ارتباطاته بالإمارات – إلا أنه عقد خلال الأشهر اللاحقة لقاءات سرية معها.

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وأكد أن أحد اللقاءات التي اطلع عليها ناقشت ملفات اليمن والبحر الأحمر وإيران كأهم تخوفات الإمارات في سياستها الخارجية.

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نص التقرير:

في يناير الماضي ، أعلن مركز التقدم الأمريكي (CAP) أنه لن يقبل تمويلًا من الإمارات العربية المتحدة. وقال متحدث باسم المركز: "مع وجود موجة غير ديمقراطية صاعدة في جميع أنحاء العالم ، وأسئلة جادة حول أي جانب من هذا الصراع يقف رئيسنا ، بدا واضحًا أنه يجب على جميع الأميركيين اتخاذ خطوات إضافية وعدم ترك أي مجال للشك في موقفهم".

هذه التعهدات التي التزم بها المركز الأمريكي جاءت وسط غضب علني على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، كاتب عمود في الواشنطن بوست ، في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

ومنذ عام 2014 ، تلقى المركز ما بين 1.5 مليون دولار و 3 ملايين دولار من الإمارات العربية المتحدة حليف.

ولكن يبدو أن المركز لم يتخذ جميع الخطوات لتخليص نفسه من نفوذ الإمارات. وفقًا لسجلات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) ، والتي تكشف عن العلاقات المالية بين جماعات الضغط والحكومات الأجنبية ، واصل أحد موظفي CAP رفيعي المستوى الاجتماع مع أحد جماعات الضغط الإماراتية لمدة ثمانية أشهر على الأقل بعد تعهد CAP بالتوقف عن تلقي تبرعات الإمارات العربية المتحدة.

تُظهر ملفات FARA أن مجموعة هاربور Harbour Group ، وهي شركة ضغط ، حصلت على 2،863،574.34 دولار من الإمارات خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019.

يظهر نفس الملف أنه خلال هذه الفترة الزمنية ، كان لريتشارد مينتز ، العضو المنتدب لمجموعة هاربور ،اتصالات متعددة مع برايان كاتوليس ، وهو زميل أقدم في CAP معروف بعلاقته الوثيقة مع الإمارات العربية المتحدة. امتدت هذه الاجتماعات في الفترة من 1 أكتوبر إلى 30 مارس ، مما يشير إلى أنها استمرت لمدة شهرين بعد تعهد CAP بأن تتوقف عن أخذ أموال الإمارات. في حين أن السجل لا يكشف عن تفاصيل هذه الاجتماعات ، إلا أن موضوع مناقشاتهم كان لسياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يُظهر ملف صدر حديثاً عن FARA أنه خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر ، التقى أعضاء جماعات الضغط في Harbour بشكل متكرر مع برايان كاتوليس. خلال تلك الفترة الزمنية ، تلقت شركة الضغط 3،558،776.35 دولار من الإمارات العربية المتحدة.

وفي حين أن وثائق FARA ضئيلة في التفاصيل ، يشير الملف إلى أن ريتشارد مينتز ، المدير الإداري لمجموعة هاربور ، التقى مع كاتوليس من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر. تحت عنوان الموضوع يذكر الملف فقط ;إيران / اليمن / البحر الأحمر;- أهم ثلاثة مخاوف جغرافية سياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يلاحظ الملف نفسه أن اثنين من جماعات الضغط الأخرى في Harbour Group كانا على اتصال مع كاتوليس: آدم شارون الذي أجرى; لقاء غداء" معه في 22 أغسطس ، وماثيو ترياكا ، الذي أرسل إلى كاتوليس رسالة بريد إلكتروني في 29 أغسطس.

تسرد وثيقتا FARA فقط الاجتماعات حتى نهاية سبتمبر ، لذلك قد تكون الاجتماعات جارية حتى الآن.

في حين أن هذه الاجتماعات لا تتعارض مع بيان CAP بأنها لم تعد تتلقى أموال الإمارات ، فإنها تثير تساؤلات حول تأثير الإمارات المستمر.

ورفض مركز CAP طلبات متكررة للتعليق على محتوى الاجتماعات بين مينتز و كاتوليس. هذا الرفض لافت للنظر ، بالنظر إلى أن المركز دعا إلى زيادة الشفافية في عمليات الكشف عن جماعات الضغط ، مشيراً إلى تهديد التدخل الروسي.