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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل : عزل ترمب من منصبه.. وهذا مايحدث الان في مجلس النواب الأمريكي

صوت مجلس النواب الأمريكى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس على قرار بتوجيه اتهام إساءة استخدام السلطة للرئيس دونالد ترامب، ضمن تحقيق يهدف إلى مساءلته وعزله من منصبه. وانتهت التصويت بالأغلبية لصالح توجيه اتهام بإساءة استخدام السلطة لترامب. جديد اب برس : ​ Advertisements

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