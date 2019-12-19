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عدن - ياسمين التهامي - تطورات عسكرية متسارعة في عدن ومعركة فاصلة خلال ساعات والعميد جواس يعلن ولائه لهذا الطرف

يواصل رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، عيدروس الزبيدي، استقطاب القادة العسكريين الجنوبيين، في تحرك يكشف ترتيبات للانقلاب على اتفاق الرياض، وخوض معركة وشيكة مع الحكومة الشرعية.

تطورات عسكرية متسارعة في عدن

وبحسب موقع المجلس على الإنترنت فقد استقبل، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة المؤقتة عدن،

جديد اب برس :

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الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة، العميد الركن ثابت مثنى جواس.

وقال الموقع ان العميد جواس، أكد جاهزية منتسبي محور العند واللواء 131 مشاة لخوض المعارك والدفاع عن الوطن

ومكتسباته الغالية وتنفيذ كل مايوكل إليهم من مهام للدفاع عن الوطن، في إشارة إلى استعداده التمرد على الشرعية وخوض معارك ضدها.