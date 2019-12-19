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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..هاني بن بريك يصعق عيدروس الزبيدي ويثير جنون ولي عهد ابو ظبي ويصف أمير قطر بالبطل والحكيم لأنه استطاع ان يقهر الجميع ويتغلب على الحصار

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان ..هاني بن بريك يصعق عيدروس الزبيدي ويثير جنون ولي عهد ابو ظبي ويصف أمير قطر بالبطل والحكيم لأنه استطاع ان يقهر الجميع ويتغلب على الحصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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