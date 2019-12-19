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صنعاء - ياسمين الخيامي - بسبب ما يفعله اثناء المعاشرة الزوجية .. زوجه تطلب الطلاق بعد أيام قليلة من الزفاف.. وعند وصولها للمحكمة كانت الصدمة التي أفزعت القاضي

لجأت عروس مصرية إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع من زوجها، بعد أيام قليلة على زواجهما، بسبب ممارسات زوجها "السادية" معها على فراش الزوجية.

العروس التي لجأت إلى محكمة الأسرة في المنشية بالإسكندرية، قالت أنها لم تعد تتحمل العيش مع زوجها بعد 14 يومًا من الزواج، حيث كانوا أسوأ أيام عاشتها في حياتها.

وقالت العروس في دعواها: «زوجي محمود 27 عامًا ضربني ليلة الدخلة، لما قلت له إني مكسوفة ومش مُهيأة نفسياً لموضوع الزواج»، مشيرة إلى أنه اعتدى عليها بالضرب المبرح على مناطق بجسدها حين عبرت عن خجلها، حتى في بعض اللحظات، كان يوجه لها ضرباً وهو مبتسم أو ضاحك، غير مكترث بما تشعر زوجته به من آلام مبرحة، وذلك من شدة شعوره باللذة والسيطرة عليها.

وأضافت الزوجة أن زوجها دائماً ما يلجأ إلى وسيلة مختلفة عنيفة للضرب بين «البوكس»، والضغط، وقرص الأكتاف، وحتى الضرب على القدمين، معلقاً إياها بفلكة خشبية، وتقول إنه في ذات مرة طلب منها أن تضربه وتتخذ وسائل عنيفة معه على الجسد، فيما يمسك أدواته الزراعية من العصا والحبال الغليظة، مطالبًا بأن تبادله الشعور نفسه، وتضربه عندها شعرت بأنه غير متزن نفسيًا.

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بسبب ما يفعله اثناء المعاشرة الزوجية .. زوجه تطلب الطلاق بعد أيام قليلة من الزفاف.. وعند وصولها للمحكمة كانت الصدمة التي أفزعت القاضي

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وأوضحت الزوجة: «زوجي عامل زراعي وحياته كلها مع الفأس، وممكن يقضي يوماً كاملاً «بره البيت عشان بياخد مقاولات في جناين بعض الفلل«، مشيرة إلى أن آخر خلاف وقع بينهما حين أبلغته بعدم رغبتها في الإنجاب منه، حتى احتد بينهما النقاش، الأمر الذي جعله يلجأ إلى تعليق قدمها على الفلكة ومدها، وتردف: «أنا قولتلهم في المحكمة ده مازوخي، زي ما الناس قالولي، أنا واحدة معاها إعدادية، ولكن عرفت معنى السادية على إيده، محدش بني آدم طبيعي يتحمل يعيش في أسرة بالشكل والوضع ده، لذلك قررت التخلص من تلك الزيجة».