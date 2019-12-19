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صنعاء - ياسمين الخيامي - مهاتير محمد يباغت الجميع ويكشف عن مفاجأة مدوية بشأن مكالمة "الملك سلمان" وماذا قال له عن قمة كوالالمبور

كشف مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي، اليوم الأربعاء، تفاصيل اتصال هاتفي مع الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن القمة الإسلامية المصغرة في كوالالمبور.



وقال مهاتير محمد، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية: إن بلاده لا تقصد عقد قمة كوالالمبور 2019، لتولي دور منظمة التعاون الإسلامي.

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مهاتير محمد يباغت الجميع ويكشف عن مفاجأة مدوية بشأن مكالمة "الملك سلمان" وماذا قال له عن قمة كوالالمبور

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وأضاف: "إن الملك سلمان، يفكر أن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية من الأفضل مناقشتها في اجتماعات تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بدلًا من أن يناقشها جزء صغير من أعضاء المنظمة"، مؤكدًا: "إذا نظمت السعودية أية قمة لمناقشة الأمر ذاته، فنحن على استعداد للحضور..



وشدد رئيس الوزراء الماليزي: "من الأفضل أن تستمر السعودية في لعب دورها.. إن ماليزيا صغيرة للغاية لتتكلف الدور المعني.. القمة تهدف إلى إيجاد حلول جديدة للأمة الإسلامية".

وحول اعتذار رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن حضور القمة، قال مهاتير محمد: "هذا اختياره. لا يمكننا إكراهه، ولا إكراه في الإسلام. لا يستطيع حضور هذه القمة، وربما لديه مشاكل أخرى"، معربًا عن "اعتقاده بأن لدى نظيره الباكستاني عمران خان، أسبابه الخاصة لعدم تمكنه من حضور قمة كوالالمبور 2019"، وفقًا للوكالة الماليزية.

ودعا مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، لعقد قمة إسلامية خماسية تجمع ماليزيا وتركيا وقطر وأندونيسيا وباكستان، دون توجيه الدعوة للسعودية وهو ما أثار غضب قياداتها، خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين المملكة ودولتين من الخمسة المدعوة للقمة.



وأحدثت القمة الإسلامية الخماسية لغطًا وربما شرخًا داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، هو الأول منذ تأسيسها في الستينيات، وأصبح هذا الكيان الإسلامي الأكبر مهددًا بالانهيار بعد أن تم تهميش معظم المنظمات الإقليمية في المنطقة.