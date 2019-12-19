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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغتربين في السعودية يثيرون جنون السلطات السعودية ويصدمون مليار مسلم ويبيعون قطع من "كسوة الكعبة" بهذا السعر الخرافي.. ( صور + السعر )

أوردت حسابات سعودية على موقع "تويتر"، أنباء عن حادثة صادمة وقعت في الحرم المكي، تتعلق بـ"كسوة الكعبة"؛ الأمر الذي دفع أمانة "العاصمة المقدسة" للخروج عن صمتها.



وذكرت الحسابات، أن مجموعة أجانب يقيمون في مكة من الجنسية البرماوية، يبيعون أجزاء من كسوة الكعبة على المعتمرين، ويقدر سعر ربع المتر بـ10 آلاف ريال.

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مغتربين في السعودية يثيرون جنون السلطات السعودية ويصدمون مليار مسلم ويبيعون قطع من "كسوة الكعبة" بهذا السعر الخرافي.. ( صور + السعر )

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من جانبه، أوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رائد سمرقندي، في تصريح صحفي، أن الواقعة المتداولة قديمة، وتعود إلى تاريخ 27 صفر من عام 1440هـ.



وأكد المسؤول، "القبض على أكثر من 20 شخصًا من جنسية آسيوية، داخل عمارة سكنية وحوش به غرف شعبية، في حي العتيبية بمكة المكرمة، يقومون بحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهة لمصنع كسوة الكعبة المشرفة".

وختم "سمرقندي"، حديثه بأنه "جرت المداهمة وضبط العمالة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، وقد تم ضبط أكثر من 20 رجلًا وامرأةً وطفلًا، تم تسليمهم جميعًا للضبط الإداري؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

جدير بالذكر أن عملية حياكة "كسوة الكعبة" المشرفة تستغرق عامًا كاملًا، وقد خصصت السلطات السعودية مبنى ضخمًا لعملية صناعتها، ويعمل فيها أكثر من 200 حرفي.