صنعاء: عصابة مسلحة تقتحم مدرسة أهلية وتقتل أحد المعلمين

اقتحمت عصابة مسلحة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين مدرسة أهلية، وقامت بالإعتداء على أحد المعلمين بالضرب المبرح حتى الموت.

وقالت مصادر محلية خاصة لـ"يمن شباب نت"، "إن عناصر مسلحة تتبع أحد أولياء أمور الطلاب، أقدمت على اقتحام مدرسة (كيان التربوية) بمدرية السبعين، واعتدت بالضرب المبرح على الأستاذ "فيصل سعيد الريمي" حتى فقد الوعي، وفارق الحياة، ولاذت بالفرار".

وأشارت المصادر إلى أن "عدداً من موظفي المدرسة حاولوا إنقاذ حياة الريمي؛ ولكن دون جدوى؛ حيث فارق الحياة على الفور".

ولم توضح المصادر بعد أسباب إقدام العصابة على قتل المعلم التربوي في جريمة غير مسبوقة، لاقت استهجانا واسعا من قبل المنظمات التربوية.



يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه عشرات الآلاف من المعلمين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإنقلابية ظروفاً قاسية، نتيجة انقطاع مرتباتهم منذ أكثر ثلاث سنوات الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم بالإضافة إلى تضييق الحوثيين عليهم.

جديد بالذكر أنه ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء قبل خمس سنوات تعرض عدداً كبيراً من المعلمين لسلسلة من الانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي عوضا عن فصل عدداً منهم من وظائفهم واستبدالهم بمولين للجماعة الحوثية.