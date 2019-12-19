عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجفري يتفقد طريق حظاتهم شخاوي للإطلاع على سير العمل

الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

قام صباح اليوم مدير عام مديرية الريده وقصيعر عمر أحمد الجفري بالنزول على طريق حضاتهم شخاوي وذلك للإطلاع على سير العمل ، الممول من البنك العربي عبر صندوق الطرق الريفية.



واستمع المدير العام من المهندس المشرف من قبل صندوق الطرق الريفية إلى شرح مفصل عن الأعمال المنجزة و المتبقي استكمالها وتعرف على الصعوبات التي يمكن أن تعيق تنفيذ المشروع .

Advertisements

ووعد الجفري الجهات القائمة على المشروع بوضع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في صورة مما شاهده وما سمعه من مندوب الجهه المموله والمقاول عن سير العمل بالمنطقة.

موكداً لهم أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية حريصين على تذليل كل الصعوبات والمعوقات لتنفيذ المشروع في الوقت المخطط له لي ما له من أهمية في خدمة المواطنين المستفيدين من هذا المشروع.

وعبر الأهالي عن ارتياحهم بهذه الخطوة الطيبة شاكرين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية والجهات الداعمة للمشروع.

رافق المدير العام في الزيارة الأستاذ محمد عوض الغرابي مدير مكتب الأشغال بالمديرية والمهندس أيمن الحظاء مندوب البنك العربي وعدد من الشخصيات الإجتماعية والأهالي المستفيدين من المشروع و مهندسي صندوق الطرق الريفية ومندوب المقاول المنفذ مؤسسة بو مسكة للمقاولات العامة و الاستيراد .