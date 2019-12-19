شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين عام المجلس المحلي بمديرية حات يدشن الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - امين عام المجلس المحلي بمديرية حات يدشن الامتحانات الخميس 19 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - المهرة دشن مكتب التربية والتعليم بمديرية حات تدشين الامتحانات في مدارس المديرية وذلك بمدرسة الصمود بحضور الشيخ سعيد ضاوي بلحاف الأمين العام للمجلس المحلي للمديرية والشيخ سعيد سعد بلحاف رئيس لجنة التخطيط والمالية للمجلس المحلي والمقدم سالم محمد سعيد رئيس عمليات الأمن العام ورئيس قسم التعليم عبد الرقيب السالمي ورئيس قسم التوجية خالد السامعي.

وخلال التدشين طاف الامين العام بعدد من الصفوف ، مطلعا على الأجواء التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم ، معبرا عن شكره لإدارة المدرسة والمعلمين على حسن الإعداد والتنظيم .. مطلعا على عمل الكنترول وحث الطلبة علي الجد والاجتهاد.

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