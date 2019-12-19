عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غانم يدشن وحدة C4D في مؤسسة المياه بساحل حضرموت بدعم من اليونسف

الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشن المدير العام بمؤسسة المياه والصرف الصحي ساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، بمعية الاستاذة انصار رشيد مسؤولة برنامجالتواصل من اجل التنميه C4D باليونسيف منظمة الطفولة مكتب عدن والدكتوره فوزيه غرامه مديرة مكتب منظمة اليونسيف بحضرموتبحضور عدد من قيادات المؤسسة، وحدة برنامج التواصل من اجل التنمية C4D بالمؤسسة بدعم من منظمة اليونسيف للطفولة.



واكد المهندس وهيب غانم خلال التدشين على أهمية الشراكة مع منظمة اليونسيف في العديد من المشاريع والبرامج وعبر عن سعادته وشكرهبالدعم الكبير واللامحدود من قبل منظمة اليونسيف منظمة الطفولة مكتب عدن للمؤسسة.

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واطلع المهندس وهيب غانم على شرح مفصل من قبل مدير وحدة C4D بمؤسسة المياه الاستاذ فؤاد المشهور عن الانشطة التي ستقدمهاالوحدة وإسهاماتها في توعية وتثقيف المجتمع.

من جانبها عبرت الاستاذة انصار رشيد مسؤولة C4D باليونسيف عن سعادتها بإنشاء هذه الوحدة والتي تعتبر ضمن أهداف المنظمةوبرامجها لتعزيز سلوكيات انقاذ حياة وان هذه الوحدة ستلعب دورا كبيرا في مجال الخدمة المجتمعية وستسهم وبشكل كبير في ربط المجتمعبالخدمات الصحية المختلفة.

وتعني وحدة برنامج التواصل من اجل التنمية C4D برفع درجات التثقيف الصحي وتعميق تعزيز سلوكيات انقاذ حياه وتغيير سلوكياتخاطئة إلى سلوكيات إيجابية وربط المجتمع بالخدمات الصحية.

حضر التدشين كلا من مستشار المحافظ لشؤون المياه والصرف الصحي المهندس عوض القنزل ومدير برنامج C4D مدير وحدة C4D بمؤسسة المياه الاستاذ فؤاد المشهور ومساعدي مدير عام المؤسسه ومدير وحدة المشاريع المموله خارجيا المهندس فادي القنزل.