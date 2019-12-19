- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتحاد نقابات عمال اليمن بالمهرة يلتقي مدير عام الخدمة المدنية والتامينات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتحاد نقابات عمال اليمن بالمهرة يلتقي مدير عام الخدمة المدنية والتامينات
الخميس 19 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
التقى رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن بمحافظة المهرة محفوظ عليان عبيد، اليوم، مدير عام الخدمة المدنية والتامينات م.المهرة أ. علي سالم شرية.
اللقاء - الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد - ناقش مذكرة وكيل وزارة الخدمة المدنية الخاصة باستمرار باستمرارية استقطاع التأمينات على الموظفين الذين بلغوا احد الاجلين ولم يحالوا للتقاعد.
وأكد رئيس اتحاد النقابات بالمحافظة تمسك الاتحاد بقانون الخدمة المدنية الذي يحيل من بلغت خدمته 35 عام أو بلغ من العمر 60 عام إلى التقاعد و توقف عليه عملية استقطاع الضريبة 6% وتعود الى راتبة حسب قرار المكتب التنفيذي والسلطة المحلية بالمحافظة إلى حين تستقر اوضاع الهيئة العامة للتامينات والمعاشات.
وخرج الاجتماع بجملة من النتائج التي تخدم الموظفين وتنظم عملية تنسيق العمل بين النقابات ومكتب الخدمة المدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد نقابات عمال اليمن بالمهرة يلتقي مدير عام الخدمة المدنية والتامينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.