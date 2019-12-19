عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدير عام القطن يلتقي مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بوادي حضرموت

الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - القطن

التقى صباح الاربعاء، عبداللطيف محمد النقيب مدير عام مديرية القطن رئيس المجلس المحلي، الدكتور محمد سعيد سنجل مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بوادي وصحراء حضرموت.



وفي بداية اللقاء قدم الدكتور محمد سنجل شرحا تعريفيا عن مركز الصحة و السلامة المهنية بوادي حضرموت والصحراء الذي تم تاسيسة في شهر يناير لهذا العام 1919 م موضحا علاقة المركز بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

مشيرا إلى أنه كان يعني بصحة وسلامة العاملين في كافة القطاعات العام والخاص والمختلط والمنشآت النفطية المختلفة العاملة في وادي حضرموت والصحراء.

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وتحدث أيضا عن أهم ما يقوم به المركز من أعمال كإجراء الفحص الطبي الأولي للعاملين اليمنيين والأجانب لتحديد مستوى اللياقة الصحية وإجراء الفحوصات الطبية لهم للتمكن من اكتشاف المشكلات الصحية مبكراً ان وجدت ؛ لمعالجة الحالات المرضية البسيطة وتحويل الأخرى إلى المستشفيات .

ومن أهم الأعمال التي يقدمها أيضا تفتيش بيئة الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لتقليل مخاطر بيئات العمل ؛ وإرشاد العاملين باستخدام وسائل الوقاية الفردية في العمل ورصد حالات حوادث وإصابات العمل.

وفي السياق ذاته تحدث سنجل عن تفعيل عمل المركز في المديرية وذلك بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية بالقطن كمرحلة اولى مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والنزول الميداني المشترك بين مكتب الشؤون الاجتماعية والمكاتب ذات العلاقة كالاشغال العامة والطرق ومكتب الصناعة والتجارة بالمديرية مبديا استعداده بتوفير كل مايتطلبه المكتب.

وفي ختام اللقاء أعرب مدير عام القطن عن ارتياحه لإنشاء هذا المركز معتبراً اياه أنها خطوة في الاتجاة الصائب مبدياً لهم تذليل الصعاب والعراقيل وتسخير الامكانيات المتاحة لتفعيل عمل المركز ليصبح مركزا مستقلا متكاملا بجميع اجهزته بالمديرية.