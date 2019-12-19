جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين كشفت مصادر اعلامية موالية للعدوان السعودي الامريكي عن قيام برنامج الغذاء العالمي بتوزيع أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية في مدينة المكلا ووادي حضرموت.

ويأتي هذا بعد يوم من توزيع مواد غذائية تالفة بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

واكد مصدر محلي في ابين أن عددا من المنظمات شرعت في استغلال الاوضاع الراهنة وجهل الاهالي لتقوم بتوزيع مواد غذائية تالفة على المواطنين في عدد من المديريات، ابرزها مديرية مودية التي شهدت توزيع مواد قمح وزيوت منتهية الصلاحية ولا تصلح للأستخدام الآدمي وذلك امام صمت وتستر حكومة المرتزقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وسط صمت حكومة المرتزقة.. توزيع مساعدات غذائية فاسدة في محافظتي حضرموت وابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.