شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : شقيقان يقتحمان حفل زفاف ويقتلان العريس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبير اقتصادي يتوقع انهيار كبير للريال اليمني خلال الأيام القادمة ويكشف عن الأسباب السعودية تقصم ظهر احد اركان الشرعية وتطيح به من منصبه..والرئيس هادي والجنرال الاحمر مذعورين وخائفين والصحفي البارز انيس منصور يفضح الجميع بعد منع شلال و المقطري التحالف يوقف مرتبات القوات التابعة للانتقالي الحوثيون يحولون مسجداً بصنعاء إلى معتقل مخيف للتعذيب والتنكيل بالمعتقلين

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